Сколько дней коронавирус «живет» в вашем кошельке - ответ врача

Один из распространенных вопросов о коронавирусе: может ли этот вирус находиться на поверхности денег.
Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что такое возможно. Об этом говорится в видео, опубликованном в Telegram-канале Минздрава “Коронавирус_инфо”.
По словам врача, коронавирус на деньгах может держаться несколько дней. “Какое-то время сохраняется, есть разные мнения по этому поводу. Максимальные данные, которые показывают длительность хранения вируса на банкнотах, – это 3-5 суток”, — рассказал Дубров.
Как сообщалось, медики рассказали, как полученное при контакте с больным количество коронавируса влияет на вероятность инфицирования.
Так называемая “доза” коронавируса, получаемая человеком, может определить, в легкой или тяжелой форме будет протекать заболевание. Ученые также узнали, за сколько минут человек может заразиться коронавирусом.
Напомним, в Украине из-за стремительного увеличения числа больных коронавирусом введут карантин выходного дня, поэтому запретят любые развлекательные события в субботу и воскресенье. Что будет работать в обычном режиме, рассказали в Минздраве.
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