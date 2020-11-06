У Kia Telluride появилась экстремальная версия (фото)

Компания Kia представила новую специальную версию внедорожника Kia Telluride, которая разработана специально для поездок в условиях сурового бездорожья. Автомобиль получил изменения в экстерьере и в салоне.

У экстремального Kia Telluride расширенные колесные марки, новые большие колеса со специальными шинами, пластиковый обвес, большая защитная передняя решетка, экспедиционный багажник на крыше,

Под капотом располагается 3,8 л двигатель мощностью 395 л.с., который работает вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Привод – полный с блокировкой дифференциала.

Есть шесть режимов полного привода — Smart, Eco, Sport, Comfort, Snow и AWD Lock. Тот или иной режим можно использовать в зависимости от погодных и дорожных условий.



Kia позаботилась также о комфорте водителя и пассажиров. В салоне есть информационно-развлекательная система с большим дисплеем, камеры кругового обзора, премиальная акустическая система и многое другое.