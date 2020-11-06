Карантин выходного дня не спасет украинскую экономику от локдауна - мнение экономиста

Введение карантина выходного дня не спасет украинскую экономику от локдауна. Такое мнение высказал журналисту УНН эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
“На самом деле, я не думаю, что (карантин выходного дня – ред.) каким-то образом спасет украинскую экономику от локдауна”, – сказал Пендзин.
По его мнению, самое большое место заражения – это общественный транспорт в “час пик”, особенно маршрутки, где “в принципе не соблюдают социальной дистанции”.
“Что касается карантина выходного дня, то сегодня больше всего пострадает от любого локдауна – это заведения общественного питания, заведения культуры, услуг, в которых пик загруженности приходится именно на выходные дни. То есть, когда будет введен карантин выходного дня, то им, по сути, обрежут половину их месячного дохода, если не больше… Оно не даст ожидаемого результата по защите от заражения, а с другой стороны, сыграет негативную роль с точки зрения экономических процессов”, – рассказал Пендзин.
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