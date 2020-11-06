Украина закупит 300 млн тестов на антитела к коронавирусу

Кабинет министров выделил 1 миллиард гривен на закупку тестов на антитела к коронавирусу. На эти средства планируется закупить 300 миллионов таких тестов.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как рассказали в президентском офисе, сейчас уже заказаны первые 100 тысяч тестов на антитела к коронавирусу.

Отметим, за минувшие сутки в Украине провели 41 114 тестов на коронавирус: 34 393 ПЦР-тестов и 6 721 методом ИФА.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль объяснял, можно ли провести в Украине массовое тестирование на коронавирус. Он также добавил, что правительство заказало 2 млн экспресс-тестов на антиген, для выявления коронавируса.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал стоимость одного ПЦР-теста на коронавирус, который делают за счет средств государственного бюджета.

Добавим, в Минздраве объясняли что ПЛР-тест не подтверждает коронавирус у 30% больных, поэтому в Украине пациентов лечат и госпитализируют при наличии клинических симптомов.