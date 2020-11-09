Количество станций быстрой зарядки Tesla превысило 20 тысяч

Крупнейший производитель электромобилей Tesla похвастался своим очередным достижением – количество установленных станций быстрой зарядки Supercharger по всему миру превысило 20 тысяч штук. Чтобы достичь этой цели, понадобилось 8 лет.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

“За последние пару лет Tesla далеко не один раз обещала большое расширение сети Supercharger, но сдержать слово производитель, увы, так и не смог. Собственно, глава Tesla Маск еще в конце 2018 года обещал увеличить число станций Supercharger до 23 тысяч к концу 2019 года. Еще раньше Tesla задавалась целью иметь более 18 000 зарядных станций Supercharger по всему миру до конца этого года”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что срывы сроков были обусловлены трудностями с запуском станций третьего поколения станций Supercharger V3, чье развертывание неоднократно откладывалось из-за разных трудностей – первую такую ​​станцию ​​компания ввела в строй в июне 2019 года (на полгода позже, чем планировалось изначально).

Вместе с тем следует признать, что за последние месяцы Tesla ощутимо нарастила темпы – в сентябре по всему миру насчитывалось 17,5 тысячи “суперчарджеров” Tesla, тогда как на конец 2019 года сеть Tesal Supercharger была представлена ​​15 тысячами станциями в 1716 локациях по всему миру. Иными словами, за последние два месяца Tesla установила больше “суперчарджеров”, чем за первые девять месяцев 2020-го.