Верховный суд не применил "антиколомойский" закон в деле против ПриватБанка

Верховный суд 27 октября отказался удовлетворить кассационную жалобу ПриватБанка и Кабмина по делу процедуры bail-in акций ООО “Реватис”.
Об этом сообщает Finbalance.
В июне 2020 года Хозсуд г. Киева закрыл производство против ПриватБанка и Минфина о признании недействительным принудительной конвертации вкладов фирмы в акции банка (процедура bail-in) в ходе национализации банка. Тогда “антиколомойский” закон применили впервые.
Позже (28 июля) Северный апелляционный хозсуд отменил это решение Киевского Хозяйственного суда по требованию ООО “Реватис”.
Со своей стороны, ПриватБанк и Кабмин подали кассационную жалобу в Верховный суд – именно ее последний и отклонил в октябре.
Ранее похожая ситуация произошла по делу в отношении другой компании – ООО “КС Групп”. Вместе с ООО “Реватис” закрытие дела в июне Хозсуд г. Киева стало первым случаем применения “антиколомойского” закона.
Однако позже Северный апелляционный хозсуд также это решение отменил, а кассационную жалобу ПриватБанка и Кабмина Верховный суд отказался удовлетворять 7 октября.
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