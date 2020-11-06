0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 54 0

48% инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины ухудшается - опрос

48% инвесторов считают, что инвестпривлекательность Украины ухудшается - опрос

48% опрошенных иностранных инвесторов считают, что инвестиционная привлекательность Украины снижается, 42% не усматривают существенных изменений, при этом только 9% видят улучшение.

Об этом свидетельствуют результаты пятого ежегодного опроса иностранных инвесторов, который Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), Dragon Capital и Центр экономической стратегии (ЦЭС) провели в конце октября 2020 года.

“Впервые за пять лет опросов недоверие к судебной системе возглавило антирейтинг препятствий для иностранных инвестиций. Широко распространенная коррупция, лидер предыдущих лет, заняла второе место. Эти два препятствия являются важнейшими как для стратегических, так и портфельных инвесторов. Монополизация рынков и захват власти олигархами занимает третье место среди препятствий, хотя стратегическим инвесторам также существенно препятствует обременительное и нестабильное законодательство”, – говорится в пресс-релизе.

При этом и стратегические, и портфельные инвесторы разделяют мнение, что эффективная борьба с коррупцией наилучшим образом скажется на инвестиционном климате.

Среди других важных факторов инвесторы назвали перезапуск судебной системы и назначение на ключевые позиции реформаторов с высокой репутацией.

Подчеркивается, что дефолт по государственным займам был назван самой большой угрозой для инвестиционного климата.

“Вторую и третью позицию заняли отход от демократических ценностей и изменение геополитического курса. Стратегические инвесторы также видят угрозу в слишком мягкой бюджетной и монетарной политике, которая несет риски для макроэкономической стабильности. Портфельные инвесторы считают неспособность достичь договоренности с МВФ самой существенной угрозой после дефолта”, – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что потенциальный повторный локдаун возымеет умеренное негативное влияние на инвестиционную активность. 47% стратегических инвесторов, которые уже работают в Украине, отметили, что не изменят свои инвестиционные планы, при этом 27% снизят или остановят инвестиции.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.