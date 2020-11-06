На рынок вышел седан в стиле Maserati за $10 тысяч (фото)

В КНР начался прием предварительных заказов на автомобиль MG 5 нового поколения.

Автомобиль получил покатую линию крыши, которая «скрывает» багажник, низкий капот, массивную решетку радиатора, узкую оптику. Судя по фото, китайский седан гольф-класса из некоторых ракурсов напоминает легковые модели Maserati последних лет.

Обновленный MG 5 будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами. Первый – 120-сильный бензиновый мотор с рабочим объемом 1,5 литра, пару которому составит вариатор. Второй – турбоагрегат такого же объема, но производительностью 172 лошадиные силы. Он будет работать в тандеме с 8-ступенчатой ​​роботизированной КПП.



MG 5 можно считать относительно бюджетным автомобилем. Стоимость авто будет стартовать с 68 000 юаней, что по актуальному курсу составляет чуть более 10 тысяч долларов.