Свыше 300 тысяч украинцев в октябре получили 4G: Минцифры

Министерство цифровой трансформации ускоряет подключение Украины к широкополосному интернету. Свыше 300 000 украинцев в октябре получили 4G впервые.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров на своей странице в FACEBOOK.

“Уже через три года 95% украинцев смогут пользоваться скоростным мобильным интернетом. Совместно с операторами и органами власти мы создаем условия для покрытия страны мобильной связью 4G”, – сообщает Федоров.

По его словам, и с июля 2020 года операторы начали постепенное подключение областей Украины к 4G в диапазоне 900 МГц. Дополнительно 4,7 млн украинцев получили доступ к 4G с июля по октябрь, 11,5 млн – впервые. Всего в Украине к 4G пока подключены 20 506 населенных пунктов, в октябре – 2497.

Впервые 4G появился в октябре в 1146 городах и селах: Черниговской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Николаевской областей.

“Важной победой команды Минцифры и операторов стало развертывание сетей 4G в диапазоне 900 МГц. Предоставить доступ к мобильной связи 4G – самый быстрый способ обеспечить украинцев высокоскоростным интернетом. Благодаря этому покрытие городов и сел скоростным мобильным интернетом ускорилось в два раза. Теперь жители сельской местности и отдаленных регионов страны получают больше возможностей и всегда на связи”, – подытожил министр.



Инфографика: Минцифры

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