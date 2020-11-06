В Берлине после 60 лет работы закрыли аэропорт Тегель

В воскресенье из берлинского аэропорта Тегель взлетел последний самолет, поскольку аэропорт закрывают после 60 лет работы.
Об этом сообщает “Европейская правда” со ссылкой на агентство АР.
В субботу авиакомпании переместили свои самолеты, которые базировались в Тегеле, в новый аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, который наконец открылся в конце октября с опозданием на 9 лет.
Последний регулярный рейс вылетел из Тегеля в воскресенье днем. В небо взлетел реактивный самолет Air France, направился в Париж – в честь первого коммерческого рейса, который авиакомпания выполнила из Тегеля 60 лет назад.
Во время холодной войны, когда Берлин был разделен на французский, американский, британский и советский сектора, у каждого был свой аэропорт.
Тегель был быстро построен в 1948 году в ответ на советскую блокаду Западного Берлина, когда западным союзникам приходилось осуществлять поставки в город исключительно через авиапространство.
Первые коммерческие рейсы стартовали в 1960 году, когда Air France начала выполнять регулярные рейсы в Тегель.
Власти Берлина планировала закрыть Тегель в 2011 году, но задержка с открытием нового аэропорта Берлин-Бранденбург означала, что он должен продолжать работать.
Большинство берлинцев проголосовали на необязывающем референдуме в 2017 году за сохранение работы Тегеля. Но город заявил, что не может этого реализовать по юридическим и финансовым причинам.
Сейчас Берлин планирует превратить объект в научно-промышленный парк городских технологий. В случае, если в новом аэропорту возникнут какие-то дополнительные проблемы, Тегель останется в резерве еще на полгода.
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