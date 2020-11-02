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Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)

Hyperloop совершил первую поездку с пассажирами (фото)

Американская система Virgin Hyperloop испытала свою сверхскоростную транспортную технологию перевоза первых пассажиров.

Об этом сообщает Reuters.

“Я имел удовольствие видеть историю, которая возникла на моих глазах”, – сказал глава Virgin Hyperloop Султан Ахмед бин Сулайем.

Двухместная капсула по вакуумному тоннелю перевезла первых пассажиров со скоростью 172 км в час, которыми стали топ-менеджеры компании. Разработчики Virgin Hyperloop утверждают, что путешествие от Нью-Йорка до Вашингтона займет всего 30 минут, что вдвое быстрее, чем перелет на коммерческом самолете, и в четыре раза быстрее, чем поездка на скоростном поезде.


Фото: theverge.com

Тест состоялся через месяц после того, как компания Virgin Hyperloop выбрала американский штат Западная Вирджиния для размещения сертификационного центра на 500 миллионов долларов и испытательной дорожки, которая послужит полигоном для технологий.


Фото: theverge.com

Компания планирует получить сертификаты безопасности к 2025 году, а к 2030 году начать коммерческие перевозки.


Фото: theverge.com

Также сообщается, что ранее компания провела более 400 испытаний без пассажиров-людей на площадке в Неваде.

По материалам Finance.UA
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