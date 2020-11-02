Банк Порошенко сократил чистую прибыль почти в 10 раз

По итогам девяти месяцев 2020-го чистая прибыль Международного инвестиционного банка (МИБ, крупнейшим акционером которого является Петр Порошенко) составила 5,6 млн грн, что в 9 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года (50,53 млн грн).
За III квартал текущего года его чистая прибыль сократилась в 9,8 раза к соответствующему периоду прошлого года – до 1,8 млн грн.
Прочие показатели финучреждения:
чистые процентные доходы банка за девять месяцев 2020 года увеличились на 0,6% – до 112,252 млн грн, при этом чистые комиссионные сократились на 19,8% г/г – до 54,82 млн грн и отчисление в резервы под обесценивание кредитов выросли в 4,5 раза – до 154,11 млн грн;
активы банка по итогам января-сентября 2020 года выросли на 18,1% – до 3,43 млрд грн, рост которых был обусловлен увеличением денежных средств и их эквивалентов в 4,1 раза – до 1,35 млрд грн;
кредиты и задолженность клиентов снизилась на 16,8% – до 1,25 млрд грн, а инвестиции в ценные бумаги – в 1,6 раза, до 458,98 млн грн. Помимо того, кредиты и задолженность банков сократилась до нуля с 96 млн грн;
обязательства МИБа за три квартала выросли на 20,8% – до 3,02 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 28,8% (до 2,71 млрд грн), а средства банков – на 21,4% (до 162,2 млн грн);
собственный капитал банка за девять месяцев увеличился – до 411,08 млн грн, а уставный капитал – на 16,3%, до 387,87 млн грн.
Напомним, что за первое полугодие чистая прибыль МИБа составила 3,78 млн грн. Это в 8,7 раза, или на 29,01 млн грн, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-июне 2019 года показатель был на уровне 32,79 млн грн.
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