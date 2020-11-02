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С начала года наличность в обращении выросла более чем на 90 миллиардов - НБУ

С начала года наличность в обращении выросла более чем на 90 миллиардов - НБУ

За 9 месяцев 2020 года объем наличных денег в обращении вырос на 90,8 млрд грн, или на 21,4% – до 515,8 млрд грн по состоянию на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в FACEBOOK.

“На 1 октября 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличности на сумму 515,8 млрд грн, в том числе банкнот – на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет – на 3 млрд грн (13,5 млрд штук). С начала этого года наличность в обращении выросла на 90,8 млрд грн, или на 21,4%. Однако, несмотря на рост наличных денег в обращении, их удельный вес в денежной массе остается практически на уровне прошлых лет”,- говорится в сообщении.

Основной фактор роста наличности в обращении – уменьшение наличных поступлений в кассы банков по платежным картам, за приобретенную иностранную валюту и торговой выручки.


Инфографика: НБУ

В целом рост наличности вне банков в Украине после вспышки COVID-19 и введения карантинных мер не является уникальным явлением, аналогичные тенденции наблюдаются в большинстве стран мира.

В Украине на изменение объемов наличности во внебанковском обращении за 9 месяцев 2020 года больше всего повлияло усиление неопределенности из-за карантина и рост спроса на наличные по мотиву предусмотрительности, а также то, что во время карантина граждане сокращали покупку дорогих товаров и товаров первой необходимости, поэтому наличность меньше возвращалась из магазинов в банки.

Еще одним фактором, по мнению НБУ, был рост социальных выплат в денежной форме, в частности пенсионерам, которые чаще всего предпочитают наличные.

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По материалам Finance.UA
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