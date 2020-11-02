СБУ разоблачила коррупционную схему ввоза авто на "еврономерах"

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Закарпатской таможни в создании коррупционной схемы. При ввозе автомобилей с иностранной регистрацией они требовали у водителей деньги за несоздание искусственных препятствий при оформлении.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, коррупционная схема была организована должностными лицами таможенного поста “Солотвино” вместе с другими гражданскими лицами. Стоимость своих услуг таможенники оценивали в среднем 700 евро за автомобиль. За смену они пропускали до 10 “еврономеров”.

По имеющейся информации, коррупционная схема “работала” 3 месяца, в ней были задействованы две смены таможенников. Самого организатора и двух посредников правоохранители разоблачили при получении взятки в размере 2,6 тысячи евро за ввоз 4 автомобилей.



Фото: СБУ

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды служебным лицом). Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам о подозрении. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.