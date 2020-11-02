Стало известно, сколько иностранных студентов учится в Украине

В Украине по состоянию на 1 января этого года получали высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос УНН.

Читайте также: Студенты смогут вернуть деньги за общежития, в которых не жили из-за карантина

“По состоянию на 1 января 2020 года в Украине получают высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира в 455 высших учебных заведениях Украины”, – говорится в ответе на запрос.

Больше всего иностранцев, получающих высшее образование в Украине, приехали из таких стран:

Индия – 18 429 человек,

Марокко – 8233,

Азербайджан – 5470,

Туркменистан – 5344,

Нигерия – 4379,

Турция – 3764,

Китай – 93 527,

Египет – 3499,

Израиль – 2561,

Узбекистан – 2227.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫