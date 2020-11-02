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Стало известно, сколько иностранных студентов учится в Украине

Стало известно, сколько иностранных студентов учится в Украине

В Украине по состоянию на 1 января этого года получали высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира.

Об этом сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос УНН.

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“По состоянию на 1 января 2020 года в Украине получают высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира в 455 высших учебных заведениях Украины”, – говорится в ответе на запрос.

Больше всего иностранцев, получающих высшее образование в Украине, приехали из таких стран:

  • Индия – 18 429 человек,
  • Марокко – 8233,
  • Азербайджан – 5470,
  • Туркменистан – 5344,
  • Нигерия – 4379,
  • Турция – 3764,
  • Китай – 93 527,
  • Египет – 3499,
  • Израиль – 2561,
  • Узбекистан – 2227.

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По материалам УНН
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