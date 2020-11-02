Стало известно, сколько иностранных студентов учится в Украине

В Украине по состоянию на 1 января этого года получали высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира.
Об этом сообщили в пресс-службе МОН в ответ на запрос УНН.
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“По состоянию на 1 января 2020 года в Украине получают высшее образование около 80,5 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 158 стран мира в 455 высших учебных заведениях Украины”, – говорится в ответе на запрос.
Больше всего иностранцев, получающих высшее образование в Украине, приехали из таких стран:
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