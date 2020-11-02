Зарплата - $890, пенсия - $288: Шмыгаль обещает существенный рост заработков через 10 лет

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими будут зарплата и пенсия в Украине через 10 лет.
Глава правительства пообещал к 2030 году установить среднюю зарплату на уровне почти 900 долларов (25,5 тысячи гривен), а пенсию – почти 300 долларов (8,5 тысячи гривен).
Об этом он заявил во время презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года.
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Премьер-министр сказал, что ВВП Украины за 10 лет увеличится вдвое, что позволит вдвое увеличить среднюю зарплату до 890 долларов, и в три раза увеличить среднюю пенсию – до 288 долларов.
“Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение”, – отметил Шмыгаль.
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