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Зарплата - $890, пенсия - $288: Шмыгаль обещает существенный рост заработков через 10 лет

Зарплата - $890, пенсия - $288: Шмыгаль обещает существенный рост заработков через 10 лет

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими будут зарплата и пенсия в Украине через 10 лет.

Глава правительства пообещал к 2030 году установить среднюю зарплату на уровне почти 900 долларов (25,5 тысячи гривен), а пенсию – почти 300 долларов (8,5 тысячи гривен).

Об этом он заявил во время презентации аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года.

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Премьер-министр сказал, что ВВП Украины за 10 лет увеличится вдвое, что позволит вдвое увеличить среднюю зарплату до 890 долларов, и в три раза увеличить среднюю пенсию – до 288 долларов.

“Такой рост может быть – и мировой опыт тому подтверждение”, – отметил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Средняя зарплата украинцев выросла до максимума с начала года: в сентябре 2020 года она составила 11 998 гривен.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что средняя заработная плата в Украине в 2021 году может вырасти до 13 тысяч гривен, а в 2022-м – до 15 тысяч гривен.

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По материалам Галицьки Гроши
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