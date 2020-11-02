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Компания Билла Гейтса будет производить атомные энергоустановки для судов

Компания Билла Гейтса будет производить атомные энергоустановки для судов

Принадлежащая Биллу Гейтсу компания TerraPower, занимающаяся атомными разработками, в партнерстве с французской Orano, американской Southern Company и Core Power планирует разработать в США реактор на расплавах солей (MSR).

Об этом пишет Sea News.

Компании уже подали заявку в Министерство энергетики США на участие в конкурсе на получение субсидии по схеме cost-share risk reduction в рамках программы Advanced Reactor Demonstration Program по созданию прототипа MSR.

Как отмечают в Core Power, “использование таких атомных технологий как жидкосолевые реакторы трансформирует транспортную отрасль, в том числе и судоходство”.

Морские энергоблоки, разработанные компанией, используют в качестве топлива и одновременно охлаждающей жидкости слаборадиоактивный химический элемент торий. Такие реакторы способны снабжать энергией самые крупные суда.

Наибольшими запасами тория обладает Индия. Разработки атомных технологий с использованием тория и вызвали интерес у TerraPower. В Core Power признают, что оборудовать суда жидкосолевым реактором будет недешево, поэтому компания предлагает для своих энергоблоков лизинговую модель.

При этом, на вебинаре в Сингапуре глава BW Group Андреас Сохмен-Пао заявил, что использование атомной энергии совершит революцию в торговом судоходстве.

По материалам Центр транспортных стратегий
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