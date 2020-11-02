LG создаст смартфон, который сворачивается и разворачивается

Компания LG Rollable собирается создать новый смартфон. Гаджет необычен тем, что его дисплей может разворачиваться и сворачиваться.
Об этом сообщает портал LetsGoDigital.
Разработчики собираются создать устройство, дисплей которого будет растягиваться по краям. В остальном смартфон будет иметь такой же ординарный набор функций.
В сложенном состоянии устройство будет выглядеть, как самый обычный смартфон, но при необходимости можно потянуть за края справа и слева, чтобы растянуть экран и таким образом заметно увеличить гаджет в размерах.
Внутри используется специальный пружинный механизм. Судя по всему, в случае необходимости пользователь сможет «вытянуть» дисплей только с одной стороны.
Экран B Project можно будет сворачивать для компактности и разворачивать в большой дисплей.
Фото: LetsGoDigital
Новый гаджет должен появиться в продаже с начала следующего года, тогда же станут известны подробности о его характеристиках.
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