LG создаст смартфон, который сворачивается и разворачивается

Компания LG Rollable собирается создать новый смартфон. Гаджет необычен тем, что его дисплей может разворачиваться и сворачиваться.

Об этом сообщает портал LetsGoDigital.

Разработчики собираются создать устройство, дисплей которого будет растягиваться по краям. В остальном смартфон будет иметь такой же ординарный набор функций.

В сложенном состоянии устройство будет выглядеть, как самый обычный смартфон, но при необходимости можно потянуть за края справа и слева, чтобы растянуть экран и таким образом заметно увеличить гаджет в размерах.

Внутри используется специальный пружинный механизм. Судя по всему, в случае необходимости пользователь сможет «вытянуть» дисплей только с одной стороны.

Экран B Project можно будет сворачивать для компактности и разворачивать в большой дисплей.



Фото: LetsGoDigital

Новый гаджет должен появиться в продаже с начала следующего года, тогда же станут известны подробности о его характеристиках.