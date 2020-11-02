В Кабмине объяснили, как должен происходить весовой контроль грузовиков

Габаритно-весовой контроль (ГВК) грузовых фур должен осуществляться автоматическими информационными системами, а не инспекторами Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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«Укртрансбезопасность и те люди, которые там сегодня работают, должны выдавать разрешения и разрабатывать документы, в которых нуждаются наши перевозчики. А собственно контроль должен остаться за автоматическими и компьютерными системами, которые будут осуществлять автоматический контроль и наложение штрафных санкций. Это точно будет реформа, которая уберет коррупцию из этого органа”, – сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас реформа Укртрансбезопасности находится на ключевой стадии, в рамках которой на украинских дорогах устанавливаются автоматические системы ГВК.

Напомним, Министерство инфраструктуры Украины в августе 2020 года запустило реформу Укртрансбезопасности, главной задачей которой является запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины. Планируется, что до конца 2021 года на украинских дорогах будет установлено более 150 автоматических комплексов ГВК “взвешивание в движении” (Weigh-in-Motion).

В течение января-сентября 2020 года инспекторами Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 500 тысяч транспортных средств, составлено около 10,5 тысячи актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 100 млн грн платы за перегруз.