В Кабмине объяснили, как должен происходить весовой контроль грузовиков

Габаритно-весовой контроль (ГВК) грузовых фур должен осуществляться автоматическими информационными системами, а не инспекторами Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности).
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Читайте также: В Украине ввели круглосуточный весовой контроль грузовиков
«Укртрансбезопасность и те люди, которые там сегодня работают, должны выдавать разрешения и разрабатывать документы, в которых нуждаются наши перевозчики. А собственно контроль должен остаться за автоматическими и компьютерными системами, которые будут осуществлять автоматический контроль и наложение штрафных санкций. Это точно будет реформа, которая уберет коррупцию из этого органа”, – сказал Шмыгаль.
Он отметил, что сейчас реформа Укртрансбезопасности находится на ключевой стадии, в рамках которой на украинских дорогах устанавливаются автоматические системы ГВК.
Напомним, Министерство инфраструктуры Украины в августе 2020 года запустило реформу Укртрансбезопасности, главной задачей которой является запуск системы автоматического габаритно-весового контроля (ГВК) на дорогах Украины. Планируется, что до конца 2021 года на украинских дорогах будет установлено более 150 автоматических комплексов ГВК “взвешивание в движении” (Weigh-in-Motion).
В течение января-сентября 2020 года инспекторами Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) в сотрудничестве с Нацполицией было проверено более 500 тысяч транспортных средств, составлено около 10,5 тысячи актов нарушений габаритно-весовых параметров и начислено почти 100 млн грн платы за перегруз.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль6 ч. назад - 685 11
Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%7 ч. назад - 874 4
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза7 ч. назад - 1005 4
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости8 ч. назад - 904 4
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 3847 4
Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)Вчера, 17:00 - 6457 1
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 3847 4
Введен новый штраф за неправильное ношение масок3 ч. назад - 1345
Как видеофиксация увеличила бюджет страны за 100 днейВчера, 16:02 - 1114
Облгазы препятствуют смене поставщика: что делать4 ч. назад - 1076 1
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)28 мин. назад - 23
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1189
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1160 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1012
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1472