Социальную помощь можно будет получить онлайн

Минсоцполитики и Мицифра работают над проектом единого реестра, который позволит в электронной форме обратиться за государственной соцпомощью. Его ожидают подать на рассмотрение Кабмина до декабря этого года.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Единый социальный реестр будет создан на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и будет интегрирован с другими государственными базами данных.
“Такой подход обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, которые необходимы для определения права лица на государственные пособия и льготы в соответствии с законодательством”, – отметили в Министерстве.
Читайте также: Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете
В электронной форме станут возможны обращения за государственной социальной помощью при усыновлении, на детей и лицам с инвалидностью с детства.
Онлайн можно будет также проверить и получить информацию о:
Пользователи также смогут сформировать справку онлайн о заработной плате, уплаченных страховых взносах и размере пенсии.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина потеряла триллион долларов ВВП за 10 лет, - Шмыгаль7 ч. назад - 797 11
Марченко: «Доступная ипотека» предусматривает ставку по кредиту на уровне 5-7%9 ч. назад - 965 4
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза8 ч. назад - 1117 4
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости9 ч. назад - 1044 4
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 4184 4
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 4184 4
Введен новый штраф за неправильное ношение масок5 ч. назад - 1642 2
Облгазы препятствуют смене поставщика: что делать6 ч. назад - 1474 1
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза8 ч. назад - 1117 4
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости9 ч. назад - 1044 4
В украинских поездах начали обновлять вагоны СВ (фото)2 ч. назад - 93 2
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1199
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1168 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 1022
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1479