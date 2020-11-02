Социальную помощь можно будет получить онлайн

Минсоцполитики и Мицифра работают над проектом единого реестра, который позволит в электронной форме обратиться за государственной соцпомощью. Его ожидают подать на рассмотрение Кабмина до декабря этого года.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Единый социальный реестр будет создан на базе Реестра застрахованных лиц Пенсионного фонда и будет интегрирован с другими государственными базами данных.

“Такой подход обеспечит постепенный отказ от бумажных справок и документов, которые необходимы для определения права лица на государственные пособия и льготы в соответствии с законодательством”, – отметили в Министерстве.

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В электронной форме станут возможны обращения за государственной социальной помощью при усыновлении, на детей и лицам с инвалидностью с детства.

Онлайн можно будет также проверить и получить информацию о:

социальном статусе гражданина;

общеобязательном государственном социальном страховании;

пенсионном удостоверении и пенсионном деле;

инвалидности лица.

Пользователи также смогут сформировать справку онлайн о заработной плате, уплаченных страховых взносах и размере пенсии.

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