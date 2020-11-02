Начал работу новый электронный сервис «InfoTAX» - ГНС

Начал работу новый электронный сервис «InfoTAX». Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Теперь через мессенджеры Telegram и Viber налогоплательщики имеют возможность получать информацию:

о состоянии расчетов с бюджетом,

регистрационные и учетные данные,

о результатах обработки документов,

о сроках подачи отчетности и уплаты налогов.

Для улучшения работы электронного сервиса предложения и замечания к нему можно отправлять по адресу infozvit@tax.gov.ua.

Следующий этап сервиса будет введен с января 2021 года и будут предоставлены такие возможности: предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате налогов в «два клика», оповещение о возникновении налогового долга, а также о возможности возникновения налогового долга в случае несвоевременной уплаты.

Для доступа к сервису необходимо в соответствующем мессенджере (например Telegram) найти InfoTAX, в котором перейти по ссылке в Электронный кабинет для идентификации и завершения настройки нового сервиса.

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