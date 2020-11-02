Искусственный интеллект научили определять COVID-19 у бессимптомных носителей

Одна из главных проблем пандемии коронавируса – выявление носителей инфекции, у которых отсутствуют симптомы. Исследователи Массачусетского технологического института разработали метод диагностики с помощью искусственного интеллекта, который определяет носителей вируса по кашлю с точностью 97 %.
Новая методика основана на результатах предыдущего исследования по выявлению болезни Альцгеймера на основе анализа кашля и речи, опубликованного в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
Как оказалось, изменения, возникающие при обеих болезнях, схожи, поскольку в первую очередь поражается носоглотка и голосовые связки.
В методике задействована нейронная сеть ResNet50. Она прошла обучение на тысячах часов записей человеческой речи, наборе слов, произнесенных в различных эмоциональных состояниях, а также занесенных в базу вариациях кашля, что помогает выявлять изменения в работе органов дыхания.
В результате, проанализировав 2500 записей кашля подтвержденных covid-инфицированных, ИИ идентифицировал 97,1% больных из 100% бессимптомных случаев.
Результаты данного исследования были опубликованы в журнале IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.
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