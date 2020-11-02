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Как украинцы работают на карантине (результаты опроса)

Как украинцы работают на карантине (результаты опроса)

Пандемия и введение карантинных ограничений заставили многих работодателей пересмотреть формат работы для своих сотрудников. Многие сотрудники сейчас работают дистанционно. Например, в Киеве в таком формате продолжают работу более половины сотрудников в 73% опрошенных компаний.

Мы решили спросить у читателей портала Finance.ua, перевели ли их на удаленную работу из-за карантина.

Результаты опроса:

  • 24% украинцев работают из дома и не посещают офис;
  • наибольший процент респондентов (46%) рассказали, что до сих пор ездят на работу;
  • кому-то же приходится сочетать оба варианта: время от времени работать дома, а иногда и наведываться в офис. Таких среди опрашиваемых было 15%;
  • еще 15% заявили, что потеряли работу и не работают.

Кстати, в Правительстве довольно серьезно взялись за урегулирование “дистанционки”. В частности, в начале ноября нардепы Верховной Рады проголосовали в первом чтении за законопроект №4051, который должен юридически урегулировать удаленную роботу.

Что предлагают изменить. Если проект закона получит поддержку в ВР и его примут в целом, то дистанционную работу можно будет совмещать с работой в офисе. Кроме того, работник сможет выполнять работу где угодно, иметь собственный график, но быть обеспеченным необходимым оборудованием и программами.

А работодатели согласны на дистанционку для сотрудников? По аналитике OLX, количество вакансий на удаленную работу увеличивается, а соискатели интересуются ею втрое активнее — на одно объявление откликаются в среднем 13 человек. В то же время для “классической” занятости этот показатель меньше пяти. Более того, при этом удаленным сотрудникам даже готовы платить на 9% больше, чем по «классической» занятости.

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По материалам Finance.UA
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