Как украинцы работают на карантине (результаты опроса)

Пандемия и введение карантинных ограничений заставили многих работодателей пересмотреть формат работы для своих сотрудников. Многие сотрудники сейчас работают дистанционно. Например, в Киеве в таком формате продолжают работу более половины сотрудников в 73% опрошенных компаний.
Мы решили спросить у читателей портала Finance.ua, перевели ли их на удаленную работу из-за карантина.
Результаты опроса:
Кстати, в Правительстве довольно серьезно взялись за урегулирование “дистанционки”. В частности, в начале ноября нардепы Верховной Рады проголосовали в первом чтении за законопроект №4051, который должен юридически урегулировать удаленную роботу.
Что предлагают изменить. Если проект закона получит поддержку в ВР и его примут в целом, то дистанционную работу можно будет совмещать с работой в офисе. Кроме того, работник сможет выполнять работу где угодно, иметь собственный график, но быть обеспеченным необходимым оборудованием и программами.
А работодатели согласны на дистанционку для сотрудников? По аналитике OLX, количество вакансий на удаленную работу увеличивается, а соискатели интересуются ею втрое активнее — на одно объявление откликаются в среднем 13 человек. В то же время для “классической” занятости этот показатель меньше пяти. Более того, при этом удаленным сотрудникам даже готовы платить на 9% больше, чем по «классической» занятости.
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