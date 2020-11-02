На что жаловался бизнес в течение 10 месяцев (инфографика)

Карантин повлиял на множество аспектов деятельности предпринимателей и заставил уменьшить темпы деловой активности. Количество обращений предприятий в Совет бизнес-омбудсмена относительно нарушений госслужащих продолжает расти.
Об этом сообщает Офис бизнес-омбудсмена.
В июле-сентябре 2020 года учреждение получило 439 жалоб, что на 14% больше, чем во втором квартале 2020 года и на 3% больше, чем в третьем квартале 2019 года.
Чаще всего обращались представители украинского малого и среднего бизнеса. 9 из 10 жалоб поступили от украинских предприятий, лишь 10% обращений подали компании с иностранными инвестициями. Доля жалоб МСБ составила 79% всех обращений.
Регионы. Почти половина (49%) жалоб поступила из Киева и области, среди других ТОП-5 регионов Днепропетровская (9%), Харьковская (8%) и Запорожская (5%) области. Самые активные индустрии по количеству жалоб: оптовая торговля (28%), агробизнес (13%), недвижимость и строительство (10%), производство (10%) и частные предприниматели (10%).
За три месяца СБО помог предпринимателям вернуть и сэкономить 299 млн. Подавляющее большинство (98%) заявителей, которые предоставили обратную связь, остались довольны сотрудничеством с СБО.
Ключевые тренды жалоб бизнеса в СБО в третьем квартале 2020 года:
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