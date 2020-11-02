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На что жаловался бизнес в течение 10 месяцев (инфографика)

На что жаловался бизнес в течение 10 месяцев (инфографика)

Карантин повлиял на множество аспектов деятельности предпринимателей и заставил уменьшить темпы деловой активности. Количество обращений предприятий в Совет бизнес-омбудсмена относительно нарушений госслужащих продолжает расти.

Об этом сообщает Офис бизнес-омбудсмена.

В июле-сентябре 2020 года учреждение получило 439 жалоб, что на 14% больше, чем во втором квартале 2020 года и на 3% больше, чем в третьем квартале 2019 года.

Чаще всего обращались представители украинского малого и среднего бизнеса. 9 из 10 жалоб поступили от украинских предприятий, лишь 10% обращений подали компании с иностранными инвестициями. Доля жалоб МСБ составила 79% всех обращений.

Регионы. Почти половина (49%) жалоб поступила из Киева и области, среди других ТОП-5 регионов Днепропетровская (9%), Харьковская (8%) и Запорожская (5%) области. Самые активные индустрии по количеству жалоб: оптовая торговля (28%), агробизнес (13%), недвижимость и строительство (10%), производство (10%) и частные предприниматели (10%).

За три месяца СБО помог предпринимателям вернуть и сэкономить 299 млн. Подавляющее большинство (98%) заявителей, которые предоставили обратную связь, остались довольны сотрудничеством с СБО.

Ключевые тренды жалоб бизнеса в СБО в третьем квартале 2020 года:

  • Значительно возросло (с 138 в II кв. 2020 г. до 201 в III кв. 2020 г.) количество жалоб предпринимателей о приостановлении регистрации налоговых накладных – это на 46% больше против предыдущего квартала и на 118% больше против аналогичного квартала прошлого года.
  • В то же время существенно (с 55 до 36 жалоб) уменьшилось количество обжалований результатов налоговых проверок – это коррелирует с введенным правительством в марте этого года мораторием на большинство проверок.
  • По сравнению с предыдущим кварталом, предприниматели больше жаловались на процессуальные злоупотребления органов прокуратуры, однако меньше – на злоупотребления Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В то же время, общее количество жалоб на правоохранительный блок осталось неизменным – на уровне 48 жалоб.
  • Вдвое (с 13 до 22 жалоб) возросло количество обращений предпринимателей относительно задержек в таможенном оформлении. Таким образом, таможенные вопросы вошли в ТОП-3 обращений бизнеса.
  • Предприниматели подали вдвое больше (с 8 до 16) жалоб на действия Министерства юстиции: как на Департамент государственной регистрации, так и на исполнительную службу.

Справка Finance.ua:

  • Украинский бизнес снова впал в пессимизм. Об этом сообщил Национальный банк, который рассчитывает индекс на основе опросов предприятий. Так после нескольких месяцев положительной динамики настроения украинского бизнеса снова ухудшились. В октябре индекс деловой активности снизился с 49,4 до 47,8 пункта. Значение ниже 50 означает, что преобладают пессимистические настроения.
По материалам Finance.UA
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