Столичной общине вернули землю в Соломенском районе стоимостью 8,5 миллиона

Столичная прокуратура вернула городу земельный участок в Соломенском районе, который недобросовестный арендатор незаконно получил под строительство и эксплуатацию торгово-офисного центра с подземным паркингом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
“При содействии Киевской местной прокуратуры №9 в пользу территориальной общины города Киева возвращен земельный участок площадью 0,15 га и стоимостью 8,5 млн грн по ул. Гарматной в г. Киеве”, – говорится в сообщении.
Установлено, что частное предприятие еще в 2008 году получило, а в 2016 году возобновило право пользования земельным участком для строительства и эксплуатации торгово-офисного центра с подземным паркингом.
Основанием для иска стало невыполнение предприятием условий договора, в частности, в части целевого назначения земли и полноты и своевременности уплаты арендной платы. Несмотря на это Киевсовет возобновил обществу договор аренды земли для строительства и эксплуатации торгово-офисного центра с подземным паркингом в санитарно-защитной зоне кладбища.
Прокуратура через суд добилась признания недействительной сделки о возобновлении арендного пользования.
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