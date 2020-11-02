Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил Кабмин

В ближайшие дни в парламенте может быть рассмотрен законопроект о накопительные пенсии – №2683. На одном из последних заседаний правительства было решено просить Верховную Раду рассмотреть его как первоочередной и полностью принять до конца 2020 года.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Что предлагает законопроект:

в начале существования второго уровня пенсионной системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – с суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель);

чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – ЕСВ – на те же 2%. Впоследствии процент отчислений может быть увеличен до 7%;

деньги участников системы будут храниться в банках. А распоряжаться ими (инвестировать, заставлять работать) компании-администраторы – по аналогии с тем, как это происходит сейчас в системе добровольного пенсионного накопления (третьем уровне пенсионной системы).

Что может измениться:

1. Старт пенсионных отчислений.

Законопроектом предусмотрено, что он вступит в силу с 2021 года, а пенсионные отчисления начнут взиматься с 2023 года. Но, во-первых, законопроект уже почти год пролежал в парламенте, поэтому законодательную базу теперь вряд ли успеют подготовить до 2021 года.

Однако Минсоцполитики предлагает ускорить запуск системы. То есть начать взимать платежи не с 2023, а с 2022 года.

Если законопроект окончательно примут до конца 2020-го, взносы на личный пенсионный счет начнут брать с 1 января 2022 года.

2. От Пенсионного казначейства могут отказаться.

На этапе обсуждения законопроекта наибольшие возражения вызвала идея создания Пенсионного казначейства. Эксперты высказывали опасения, что это приведет к монополизации системы и создаст высокие коррупционные риски. А кроме того, требует много денег из бюджета для создания нового юрлица с нуля.

По мнению многих, вводить обязательное пенсионное накопление вполне можно на базе существующей пенсионной инфраструктуры.

В Минсоцполитики также предлагают вводить обязательное пенсионное накопление на базе уже существующей пенсионной инфраструктуры. Это ускорит запуск системы и позволит избежать лишних затрат, считают в министерстве.

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