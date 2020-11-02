0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 419 0

Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил Кабмин

Новую пенсионную систему должны принять до конца года: что предложил Кабмин

В ближайшие дни в парламенте может быть рассмотрен законопроект о накопительные пенсии – №2683. На одном из последних заседаний правительства было решено просить Верховную Раду рассмотреть его как первоочередной и полностью принять до конца 2020 года.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Что предлагает законопроект:

  • в начале существования второго уровня пенсионной системы предлагается 3% зарплаты перечислять на личный пенсионный счет работника (1% – с суммы, которую получает работник, и 2% платит работодатель);
  • чтобы не увеличилась налоговая нагрузка на бизнес, предполагается снизить размер взносов в солидарную систему – ЕСВ – на те же 2%. Впоследствии процент отчислений может быть увеличен до 7%;
  • деньги участников системы будут храниться в банках. А распоряжаться ими (инвестировать, заставлять работать) компании-администраторы – по аналогии с тем, как это происходит сейчас в системе добровольного пенсионного накопления (третьем уровне пенсионной системы).

Что может измениться:

1. Старт пенсионных отчислений.

Законопроектом предусмотрено, что он вступит в силу с 2021 года, а пенсионные отчисления начнут взиматься с 2023 года. Но, во-первых, законопроект уже почти год пролежал в парламенте, поэтому законодательную базу теперь вряд ли успеют подготовить до 2021 года.

Однако Минсоцполитики предлагает ускорить запуск системы. То есть начать взимать платежи не с 2023, а с 2022 года.

Если законопроект окончательно примут до конца 2020-го, взносы на личный пенсионный счет начнут брать с 1 января 2022 года.

2. От Пенсионного казначейства могут отказаться.

На этапе обсуждения законопроекта наибольшие возражения вызвала идея создания Пенсионного казначейства. Эксперты высказывали опасения, что это приведет к монополизации системы и создаст высокие коррупционные риски. А кроме того, требует много денег из бюджета для создания нового юрлица с нуля.

По мнению многих, вводить обязательное пенсионное накопление вполне можно на базе существующей пенсионной инфраструктуры.

В Минсоцполитики также предлагают вводить обязательное пенсионное накопление на базе уже существующей пенсионной инфраструктуры. Это ускорит запуск системы и позволит избежать лишних затрат, считают в министерстве.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.