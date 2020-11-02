Четыре из десяти: какие требования МВФ уже выполнила Украина

Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков Международного валютного фонда (МВФ). Срок выполнения остальных шести маяков еще не истек.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью порталу «Минфин»

Выполнены такие ориентиры фонда:

Сокращение неработающих кредитов – в сентябре доля проблемных кредитов ( NPL ) в банковском секторе уменьшилась с 48% до 45,6%.

Запуск рынка газа для частных потребителей, которые теперь могут самостоятельно выбирать поставщика газа.

Задача по реформированию таможни и налоговой – созданы единые юридические лица.

Совершенствование устава “Нафтогаза” и внесение изменений в лимиты заработных плат членов наблюдательных советов и правлений государственных компаний.

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По словам чиновника, заканчивается выполнение еще двух структурных маяков. Один из них – это законопроект о банках и банковской деятельности. Кроме того, МВФ интересуется Фондом борьбы с COVID-19 – тем, каким образом и на какие нужды используются средства.

“Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года”, – сказал Марченко.

Остальные – спорные, по его словам, не связанные с деятельностью Кабинета министров, а потому он их не комментирует.

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