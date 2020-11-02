Четыре из десяти: какие требования МВФ уже выполнила Украина

Украина выполнила четыре из 10 структурных маяков Международного валютного фонда (МВФ). Срок выполнения остальных шести маяков еще не истек.
Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью порталу «Минфин»
Выполнены такие ориентиры фонда:
Читайте также: Шмыгаль: Ситуация с Конституционным судом не повлияет на сотрудничество с МВФ
По словам чиновника, заканчивается выполнение еще двух структурных маяков. Один из них – это законопроект о банках и банковской деятельности. Кроме того, МВФ интересуется Фондом борьбы с COVID-19 – тем, каким образом и на какие нужды используются средства.
“Поэтому мы уже начали аудит этого фонда, хотя это не является структурным условием 2020 года”, – сказал Марченко.
Остальные – спорные, по его словам, не связанные с деятельностью Кабинета министров, а потому он их не комментирует.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложениемВчера, 09:46 - 17036 5
Сколько украинцев нашли работу через Государственную службу занятостиВчера, 09:12 - 296 3
Коболев назвал основную причину убытков Нафтогаза58 мин. назад - 181 2
Минфин поддерживает идею по изменению подходов в налогообложении недвижимости2 ч. назад - 303 2
В Турции оштрафовали Facebook, Twitter, Instagram, YouTube и TikTokПозавчера, 22:34 - 603 2
В Украине появится новый отпуск на две неделиВчера, 10:06 - 11919
Пенсии в 2021: что нардепы готовят украинцам в новом госбюджете (инфографика)Вчера, 17:00 - 4217 1
Межбанк: паника на рынке привела к обвалу курса доллараВчера, 18:30 - 2733 1
Основные цифры госбюджета-2021 (согласно первому чтению)Вчера, 15:09 - 1571 1
Минздрав предлагает ввести новый показатель для "красной" зоны и новые карантинные ограниченияВчера, 11:05 - 1441 1
В Сингапуре создали самый быстрый и точный тест на COVID-19 (видео)02.11.2020, 12:10 - 1121
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 1117 6
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 989
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 1432
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 1073