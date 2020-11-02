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Центробанк США сохранил ключевую ставку на уровне 0-0,25%

Центробанк США сохранил ключевую ставку на уровне 0-0,25%

В четверг вечером, 5 ноября, Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. При этом рост инфляции установлен на целевом уровне в 2%.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

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“Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% и ожидает, что будет поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции – целевого уровня в 2%”, – говорится в сообщении.

Отметим, что ФРС уже в пятый раз сохранила ставку после того, как дважды внепланово снизила ее в марте.

По материалам РБК-Украина
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