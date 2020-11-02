Аудит Госрезерва подтвердил хищения запасов и миллионные убытки - Минэкономики

По инициативе Минэкономики и по поручению Кабмина провели аудит Госрезерва, который подтвердил тотальное разворовывание запасов и миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что ревизию Госрезерва проводила Госудитслужба.

“Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации – это перечень лишь некоторых основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию Госрезерва”, – говорится в сообщении.

“То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку. Летом мы публично заявили, что аудит проводится и его результаты в обязательном порядке будут представлены всем – и журналистам, и правоохранительным органам. Ситуацию с Госрезервом, которую мы видим сейчас, нужно в корне менять”, – заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

В частности, по результатам проверок наличия зерновых запасов выявлены следующие факты:

Порча зерна и невозможность его дальнейшего использования даже для кормов – на сумму 35,5 млн гривен. Причина: небрежное и ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. Например, сроки хранения зерновой продукции составляют 2 года, тогда как масса зерна на госпредприятиях – продукция 2010-2011 годов.

Недостача зерна только на одном из предприятий Госрезерва на сумму 27,9 млн гривен.

“Также следует отметить, что эта стоимость зерна указана в учетных ценах на момент его закладки. То есть, на сегодня сумма убытков может быть в несколько раз выше”, – пояснили в Минэкономики.

В то же время по результатам проверки хранения продуктов питания обнаружили, что на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно истекли. Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, насчитывается на сумму более 100 млн грн.

“Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн. Что касается финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва, то сумма нарушений составила 31,4 млн грн. По аппарату Госрезерва – нарушения на 1,7 млн грн. Также ревизиями установлены нарушения законодательства при проведении публичных закупок без заключения договоров. Сейчас материалы, в которых есть в наличии основания, переданы в НАБУ, СБУ и Национальную полицию Украины”, – добавили в ведомстве.