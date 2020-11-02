Каких работников чаще всего искали в октябре (инфографика)

Средняя заработная плата в октябре 2020 по Украине по вакансиям и по резюме составляла 12 000 грн.
Об этом свидетельствует аналитика Прозрачной Работы.
Зарплаты: предлагаемые и желаемые. Большинство работодателей в октябре предлагали кандидатам заработную плату в пределах 11 000-15 000 грн. Меньше всего – меньше 7 000 грн – готовы были платить 2 487 работодателей; больше всего – 39 000+ грн – 1 260.
Стоит отметить, что большинство кандидатов в этот период хотели получать 8 000-13 000 грн.
В октябре количество вакансий перевалило за 52 000, при этом количество активных кандидатов составило 293 265.
В каких сферах активнее всего искали рабочих:
А вот те, кто искал работу в октябре, чаще всего подавали резюме в сферы “Студенты/начало карьеры/без опыта”, “Торговля”, “Административный персонал/водители/курьеры” и “Продажи/клиент-менеджмент”.
Что предлагают работодатели, кроме зарплаты:
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