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Каких работников чаще всего искали в октябре (инфографика)

Каких работников чаще всего искали в октябре (инфографика)

Средняя заработная плата в октябре 2020 по Украине по вакансиям и по резюме составляла 12 000 грн.

Об этом свидетельствует аналитика Прозрачной Работы.

Зарплаты: предлагаемые и желаемые. Большинство работодателей в октябре предлагали кандидатам заработную плату в пределах 11 000-15 000 грн. Меньше всего – меньше 7 000 грн – готовы были платить 2 487 работодателей; больше всего – 39 000+ грн – 1 260.

Стоит отметить, что большинство кандидатов в этот период хотели получать 8 000-13 000 грн.

В октябре количество вакансий перевалило за 52 000, при этом количество активных кандидатов составило 293 265.

В каких сферах активнее всего искали рабочих:

  • Торговля розничная/Retail – 37%;
  • торговля оптовая/дистрибуция/импорт-экспорт – 19%;
  • промышленность и производство – 18%;
  • IT – разработка программного обеспечения – 15%;
  • FMCG – 11%.

А вот те, кто искал работу в октябре, чаще всего подавали резюме в сферы “Студенты/начало карьеры/без опыта”, “Торговля”, “Административный персонал/водители/курьеры” и “Продажи/клиент-менеджмент”.

Что предлагают работодатели, кроме зарплаты:

  • бонусы/премии – 7,20% (3 754 из 52 145 вакансий);
  • бесплатное обучение – 6,16%;
  • корпоративные мероприятия – 4,41%;
  • скидки сотрудникам – 3,35%;
  • офис возле метро – 3,27%;
  • регулярный пересмотр зарплат – 2,96%.

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По материалам Finance.UA
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