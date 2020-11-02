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Омелян утверждает, что УЗ может получать дополнительно 20 млрд грн ежегодно, но при одном условии

Омелян утверждает, что УЗ может получать дополнительно 20 млрд грн ежегодно, но при одном условии

«Укрзализныця» сможет решить часть финансовых проблем, если победит коррупцию, из-за которой теряет до 20 млрд грн ежегодно.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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По его словам, «Укрзализныця» может найти средства на обновление инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии, и подвижного состава, если победит коррупцию.

«Относительно резервов, то резервы очень просты. Это эффективный менеджмент и борьба с коррупцией… У нас ежегодные потери порядка 15-20 млрд грн от коррупции. Это прямые потери УЗ. Если бы этот поток удалось остановить, то тогда у УЗ были бы необходимые резервы для ремонта и инфраструктуры, и тяги», – сказал Омелян.

Напомним, по данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Укрзализныця» и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно сказалось на финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия.

Ранее «Укрметаллургпром» обратился в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.

По материалам Главком
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