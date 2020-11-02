Омелян утверждает, что УЗ может получать дополнительно 20 млрд грн ежегодно, но при одном условии

«Укрзализныця» сможет решить часть финансовых проблем, если победит коррупцию, из-за которой теряет до 20 млрд грн ежегодно.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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По его словам, «Укрзализныця» может найти средства на обновление инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии, и подвижного состава, если победит коррупцию.

«Относительно резервов, то резервы очень просты. Это эффективный менеджмент и борьба с коррупцией… У нас ежегодные потери порядка 15-20 млрд грн от коррупции. Это прямые потери УЗ. Если бы этот поток удалось остановить, то тогда у УЗ были бы необходимые резервы для ремонта и инфраструктуры, и тяги», – сказал Омелян.

Напомним, по данным Госаудитслужбы, по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «Укрзализныця» и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно сказалось на финансово-хозяйственной деятельности госпредприятия.

Ранее «Укрметаллургпром» обратился в НАБУ и Нацполицию по поводу коррупционных схем в «Укрзализныце», связанных с перевозкой грузов на особых условиях, предусматривающих 20% доплату за ускоренное перевозки грузов, в результате чего потери горнодобывающих предприятий превысили 50 млн долларов.