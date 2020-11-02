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Искусственный интеллект точно отслеживает передвижения людей в здании по вибрациям пола

Искусственный интеллект точно отслеживает передвижения людей в здании по вибрациям пола

Команда ученых из Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии (EPFL) разработала технологию, которая отслеживает передвижения людей в здании, считывая вибрации пола с помощью датчиков на базе ИИ. Разработчики считают, что система может быть использована для обеспечения безопасности в больницах, домах престарелых, а также для эффективного управления энергопотреблением.

Как сообщает TechXplore, у системы из EPFL две ключевые особенности — ей нужно небольшое количество датчиков, и она точно считывает вибрации, игнорируя фоновые шумы. В отличии от аналогичных разработок, требующих установки датчиков через каждые 2 метра, в новой системе датчики могут располагаться на расстоянии 15-75 метров друг от друга. При этом перекрытия могут быть выполнены из любых распространенных материалов, поэтому, при интеграции датчиков в новое здание, капитальный ремонт не требуется.

Главная проблема разработки заключалась в поиске решения, способного отсеять фоновый шум, вызванный ложными событиями, вроде закрытия дверей или падения различных предметов на пол. Кроме того, каждый человек обладает уникальной походкой, которая может меняться несколько раз в день из-за настроения, самочувствия и других факторов. Поэтому команда обратилась к вспомогательным векторным машинам. Ученые объяснили, что новые алгоритмы и стратегии интерпретации были созданы на основе сверточных нейронных сетей, которые часто применяются для распознавания изображений на основе пикселей и также могут определять характеристики шагов конкретных людей.

«Сигналы, регистрируемые нашими датчиками, могут значительно различаться в зависимости от анатомии человека, скорости ходьбы, типа обуви, состояния здоровья и настроения», — заявил руководитель исследования Слах Дрира.

Тестовая версия системы была успешно протестирована в лаборатории прикладных вычислений и механики, в офисе, у входа в кампус EPFL и крупном зале в Сингапуре. Серия испытаний в четырех разных локациях подтвердила эффективность новой технологии.

Помимо больниц и домов престарелых, авторы также предлагают использовать датчики в местах, которые могут заинтересовать злоумышленников, — в банках и центрах обработки данных.

По материалам internetua.com
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