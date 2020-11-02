Минцифры будет сотрудничать с ФГИУ для помощи предпринимателям

Министерство цифровой трансформации Украины и Фонд государственного имущества подписали меморандум, согласно которому ведомства будут совместно оказывать помощь украинским предпринимателям.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что сотрудничество с Фондом будет способствовать осведомленности и доступу к информации предпринимателей и начинающих бизнес о вакантных предложениях для аренды или приватизации государственного имущества. В частности на сайте Дія.Бизнес предприниматели смогут узнать, на каких условиях можно взять в аренду или приватизировать государственную недвижимость для начала или развития собственного бизнеса.

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Также сотрудничество предусматривает создание учебных онлайн-курсов и образовательных программ по участию представителей бизнеса в электронных аукционах по продаже объектов приватизации и передаче в аренду государственного имущества.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что в рамках национального проекта по развитию предпринимательства Дія.Бизнес сотрудничество с Фондом госимущества открывает дополнительные возможности для предпринимателей.

«Очень часто у тех, кто решил открыть собственное дело, не хватает финансовых ресурсов на недвижимость, необходимую для ведения бизнеса. Простой и удобный доступ к информации о покупке или аренде государственного имущества фактически упростит открытие бизнеса», – отметила она.

Заместитель главы Фонда госимущества Юлия Белова также подчеркнула, что необходимо проводить разъяснительную работу среди предпринимателей по вопросам аренды и приватизации государственного имущества. «Благодаря сотрудничеству с Минцифрой мы сможем эффективно распространить информацию о прозрачной приватизации и аренде госимущества именно среди сообщества предпринимателей», – добавила Белова.

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