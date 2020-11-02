0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 13 0

Минцифры будет сотрудничать с ФГИУ для помощи предпринимателям

Минцифры будет сотрудничать с ФГИУ для помощи предпринимателям

Министерство цифровой трансформации Украины и Фонд государственного имущества подписали меморандум, согласно которому ведомства будут совместно оказывать помощь украинским предпринимателям.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что сотрудничество с Фондом будет способствовать осведомленности и доступу к информации предпринимателей и начинающих бизнес о вакантных предложениях для аренды или приватизации государственного имущества. В частности на сайте Дія.Бизнес предприниматели смогут узнать, на каких условиях можно взять в аренду или приватизировать государственную недвижимость для начала или развития собственного бизнеса.

Читайте также: Украинский бизнес снова впал в пессимизм

Также сотрудничество предусматривает создание учебных онлайн-курсов и образовательных программ по участию представителей бизнеса в электронных аукционах по продаже объектов приватизации и передаче в аренду государственного имущества.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что в рамках национального проекта по развитию предпринимательства Дія.Бизнес сотрудничество с Фондом госимущества открывает дополнительные возможности для предпринимателей.

«Очень часто у тех, кто решил открыть собственное дело, не хватает финансовых ресурсов на недвижимость, необходимую для ведения бизнеса. Простой и удобный доступ к информации о покупке или аренде государственного имущества фактически упростит открытие бизнеса», – отметила она.

Заместитель главы Фонда госимущества Юлия Белова также подчеркнула, что необходимо проводить разъяснительную работу среди предпринимателей по вопросам аренды и приватизации государственного имущества. «Благодаря сотрудничеству с Минцифрой мы сможем эффективно распространить информацию о прозрачной приватизации и аренде госимущества именно среди сообщества предпринимателей», – добавила Белова.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.