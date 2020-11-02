Apple Watch теперь могут воспроизводить музыку в Spotify без подключения к iPhone

Интернет-сервис Spotify добавил в своём приложении для Apple Watch возможность автономной потоковой трансляции музыки прямо со смарт-часов Apple Watch, без необходимости в подключении к iPhone.
С момента выхода приложения Spotify для Apple Watch в 2018 году смарт-часы использовались, в основном, в качестве пульта управления воспроизведением музыки Spotify на iPhone или другом устройстве с поддержкой сервиса Spotify Connect.
В минувший вторник сервис Spotify подтвердил ресурсу TechCrunch, что запустил поддержку автономной потоковой передачи музыки в своём приложении Apple Watch. Данная функция была замечена в ходе её тестирования ещё в сентябре этого года. Благодаря поддержке автономной потоковой передачи владельцы смарт-часов смогут слушать музыку или подкасты Spotify через соединение Wi-Fi или по сотовой сети без необходимости в подключении к iPhone.
Отсутствие поддержки автономной потоковой передачи было давней проблемой для основной группы клиентов Spotify. Это также серьёзная проблема для тех, кто не хочет брать с собой iPhone на тренировку, например, когда они выходят на пробежку, а также в случае, когда брать с собой смартфон может быть неудобно.
Однако теперь, благодаря поддержке автономной потоковой передачи пользователи Spotify смогут транслировать музыку со смарт-часов Apple Watch на AirPods или другие Bluetooth-наушники.
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