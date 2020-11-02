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"Я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - Марченко о курсе гривны относительно доллара

"Я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - Марченко о курсе гривны относительно доллара

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит рисков существенной девальвации гривны относительно доллара до конца года.

Об этом Марченко сказал в интервью изданию «Минфин».

“У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривны к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов относительно этого”, – сказал Марченко.

В то же время, министр отметил, что, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения эпидемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных (высокоизменчивых. – Ред.) показателей достаточно сложно.

Справка Finance.ua:

  • Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что выборы в США не повлияют на курс доллара к гривне, но сама гривна ослабнет.
  • Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что выполнение всех обязательств перед МВФ и продление программы сотрудничества будет очень позитивным сигналом и лучшим “успокоительным” для валютного рынка.
  • В октябре девальвационное давление на гривну составило 6%, а с начала года нацвалюта ослабла на 20%.

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По материалам Минфин.com.ua
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