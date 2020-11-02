"Я не вижу рисков существенной девальвации до конца года", - Марченко о курсе гривны относительно доллара

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что не видит рисков существенной девальвации гривны относительно доллара до конца года.
Об этом Марченко сказал в интервью изданию «Минфин».
“У меня нет страхов относительно колебаний обменного курса гривны к доллару США и я не вижу рисков существенной девальвации до конца года. Нет и фундаментальных макроэкономических факторов относительно этого”, – сказал Марченко.
В то же время, министр отметил, что, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения эпидемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных (высокоизменчивых. – Ред.) показателей достаточно сложно.
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