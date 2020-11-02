Для предпринимателей: 3 правила грамотной международной логистики

Прибыль торгового предприятия напрямую зависит от оптимизации расходов на поставки продукции. Грамотно сформированная организация транспортировки сокращает затраты и позволяет успешнее в финансовом смысле реализовывать товары.
Значение логистики для бизнеса
Для бизнесменов, которые работают с заграничными товарами, аспект логистики крайне значим. Чем дальше страна-поставщик от места сбыта, тем продуманнее следует подходить к этому вопросу и изучать его в широком формате, чтобы исключить ненужные расходы в пути. Например, доставка из Китая от транспортной компании Meest China совершается тремя способами и это дает полноценный спектр для выбора маршрута под потребности бизнеса. Можно варьировать подходы к поставкам под конкретные задачи – нужно сэкономить на перевозке или в приоритете быстрая доставка грузов.
Рассмотрим рекомендации, как выбирать оптимальный метод доставки и правильно планировать логистику.
Продуманно определяйте способ доставки из Китая
Служба Meest China работает со всеми возможными международными перевозками:
Каждый из маршрутов имеет свои условия: сроки транспортирования, цены, объемы груза. Такой спектр услуг – это удобно для предприятий, потому что можно подобрать разные формы перевозки под ситуацию и масштабы бизнес-проекта. Если ваша задача – доставить большую партию продукции и сроки не поджимают, то оптимальным вариантом будут морские перевозки грузов из Китая. Подробнее об услуге читайте на странице компании https://meest.cn/ru/dostavka-morem-iz-kitaja. Это также экономичный подход – доставка кораблем имеет расценки ниже, чем другие способы. Для срочных заданий больше подойдет авиа-доставка.
Учитывайте дополнительные услуги для оптимизации логистики
Также для грамотной организации перевозки товаров необходимо продумывать другие составляющие процесса. В частности это:
1. Доставка груза по Китаю. Если ваш поставщик ее не обеспечивает – нужно искать еще одного исполнителя. Лучше сразу сотрудничать с компанией, которая решает эти моменты.
2. Сборка и переупаковка. Укомплектовать товары от разных продавцов в один компактный контейнер – это также будет не лишним для эргономичного использования пространства в транспорте и экономии.
3. Проверка продукции. Испорченный или некачественный товар – еще один фактор, который может «ударить» по финансам торгового предприятия. Хорошо, когда перевозчик выполняет функцию проверки и высылает фотоотчет.
Команда Meest China максимально сглаживает риски различными вспомогательными услугами и страхованием груза перед транспортировкой.
Выбирайте слаженный ритм обслуживания перевозок
Организация Meest China занимает лидирующую позицию в сфере обслуживания доставок по маршруту Китай-Украина. Опыт работы – 15 лет. За это время налажен оптимизированный сервис с четким выполнением функций на каждом этапе. Такая организованность комфортна и выгодна для предпринимателей, поэтому Meest China выбирают для реализации перевозок.
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