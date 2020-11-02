Страны Балтии не будут импортировать российскую электроэнергию из-за запуска БелАЭС

Латвия и Эстония не смогут торговать электроэнергией с Россией из-за своих перемычек ЛЭП по новой, согласованной странами Балтии трехсторонней методике, пока эту методику не утвердят власти Литвы.
Об этом сообщает Интерфакс-Запад со ссылкой на Госсовет по регулированию энергетики Литвы.
В рамках режима бойкота электроэнергии с БелАЭС с началом работы станции 3 ноября как литовский сетевой оператор Litgrid, так и латвийский и эстонский операторы применяют методику 2018 года и не торгуют электроэнергией ни с Россией (за исключением Калининградской области), ни с Беларусью.
Кроме того, Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста с призывом остановить запуск “опасной Белорусской атомной электростанции”. БелАЭС расположена в 50 километрах от литовской столицы Вильнюса.
“Мы настоятельно рекомендуем Беларуси прекратить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования”, – говорится в сообщении литовского МИД.
Власти Литвы проинформировала сетевых операторов стран Балтии, Еврокомиссию и биржу электроэнергии Nord Pool о том, что новая трехсторонняя методика вступит в силу только после ее утверждения регуляторами всех трех стран.
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