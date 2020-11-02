Газпром обжаловал штраф польских антимонопольщиков на €6,5 млрд

“Газпром” подал апелляционную жалобу на решение антимонопольного регулятора Польши UOKiK, который наложил на российского монополиста рекордный в современной истории штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) за нарушения при реализации проекта “Северный поток-2”.
Об этом говорится в заявлении “Газпрома”.
“4 ноября, “Газпром” подал апелляционную жалобу в польский Суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK). Компания принципиально не согласна с позицией UOKiK и решением о наложении штрафа в размере около 6,5 млрд евро. При обжаловании решение не подлежит исполнению до вступления в силу соответствующего решения суда”, — сказано в заявлении российской компании.
Как сообщалось, в октябре польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф в размере более 29 млрд злотых ($7,6 млрд) на “Газпром” и более 234 млн злотых ($61,44 млн) на остальные 5 компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода “Северный поток-2”.
По итогам проведенного расследования UOKiK пришел к выводу, что кредитные соглашения, заключенные между компаниями Nord Stream 2 AG, ПАО “Газпром” и западными партнерами российской компании для финансирования проекта “Северный поток 2”, представляли собой концентрацию по смыслу антимонопольного законодательства республики Польша, в связи чем, требовалась подача уведомления в UOKiK, чего не было сделано.
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