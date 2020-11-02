Как видеофиксация увеличила бюджет страны за 100 дней

Полмиллиона штрафов оплатили украинские водители за 100 дней работы автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Благодаря этому бюджет страны пополнили почти на 100 млн грн.
Об этом сообщили во время брифинга в Министерстве внутренних дел.
“100 дней – 100 миллионов гривен штрафов. И вопрос даже не в сумах, а в том, что в 4,5 раза уменьшилось количество нарушений на локациях, которые ранее были аварийными. Люди привыкают соблюдать скоростной режим, и это положительный эффект. До конца года еще 220 камер установим на дорогах государственного значения”, – говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Камеры на дорогах автоматически фиксируют превышение скорости в Киеве и Киевской области.
В столице установили 30 камер. Они расположены в местах, где правоохранители зафиксировали наибольшее количество травм и смертей, а именно: ул. Елены Телиги, 39, напротив Набережного шоссе, 4, Днепровская набережная, перекресток с ул. Причальная, ул. Братиславская, 18, Чоколовский бульвар, 24
А также — Северный мост в обоих направлениях, Броварской проспект, станция метро Левобережная и ул. Строителей.
На Южном мосту установили 2 камеры в направлении левого и правого берегов.
Фотовидеофиксация есть на пр. Героев Сталинграда, 25, Владимира Маяковского, 56 и 65, на бульваре Дружбы народов, 27 и 36 и на Столичном шоссе, 58 в направлении Киева и Обухова.
На Харьковской площади есть на пр. Николая Бажана.
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