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Ford планирует выпускать дешевые электромобили: какова будет их стоимость

Ford планирует выпускать дешевые электромобили: какова будет их стоимость

Компания Ford намерена выпускать бюджетные электромобили.

Об этом в интервью изданию “Wards Auto” заявил глава концерна Джим Фарли.

Отмечается, что американский автоконцерн вошел в историю, предложив в начале ХХ века первый в мире доступный автомобиль под названием Model T, и, похоже, собирается провернуть такой же номер с электрокарами, предложив электрические модели с ценником от 20 тысяч до 70 тысяч долларов.

По словам Фарли, компания не ставит целью продавать премиальные электрокары с ценниками, превышающими 100 тысяч долларов, как это делают Porsche, Tesla, Mercedes-Benz. Электрический Mustang Mach-E в сентябре подешевел до 42 895 долларов за стандартное исполнение, а его высокопроизводительная версия GT подешевеет до 60 тысяч долларов.

Интересно, что легковыми электромобилями дело не ограничится. Более того, основную ставку Ford делает на электрификацию коммерческого транспорта.

Уже в этом месяце будет рассекречен фургон E-Transit, вместе с которым производитель предложит представителям бизнеса пакет услуг по зарядке и оптимизации управления автопарками. Вскоре к нему присоединится пикап F-150 EV. Если и цена последнего не превысит 70 тысяч долларов, это будет серьезная заявка на успех.

По материалам ТСН
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