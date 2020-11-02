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Глобальные инвестиции в коммерческую недвижимость сократились на 31%

Глобальные инвестиции в коммерческую недвижимость сократились на 31%

Инвестиции в коммерческую недвижимость по всему миру стали постепенно восстанавливаться. В третьем квартале 2020 года глобальные капиталовложения в коммерческие объекты выросли на 23% по сравнению с предыдущим кварталом до $147 млрд. Однако в годовом исчислении объем продаж коммерческой собственности сократился на 31%.

Об этом сообщает Property Times.

В частности, в Европе объем капиталовложений в коммерческие объекты увеличился на 11% по сравнению с предыдущим кварталом до $57 млрд. Но этот показатель снизился на 37% по сравнению с годом ранее.

Лучше всего обстояли дела в Великобритании, Франции и Ирландии. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в Америке увеличился на 30% по сравнению с предыдущим кварталом до $64 млрд, вернувшись к уровню 10-летней давности. Объем инвестиций в коммерческую недвижимость Азиатско-Тихоокеанского региона увеличился на 38% по сравнению с предыдущим кварталом до $26 млрд, что стало самым быстрым ростом во всех регионах мира.

Специалисты консалтинговой компании CBRE считают, что глобальные инвестиции в коммерческую недвижимость продолжат умеренное восстановление до тех пор, пока не станет доступной и не получит широкого распространения вакцина от коронавируса. Поскольку в нынешнем году это маловероятно, они оценивают снижение за весь 2020 год примерно в 38%. Это лучше, чем во время глобальной рецессии 2008 года, когда глобальные инвестиции сократились на 58%.

По материалам DOM.RIA
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