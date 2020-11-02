Рада планирует усилить конфиденциальность разоблачителей коррупции

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3450 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей” относительно усиления конфиденциальности разоблачителей коррупции.

Принятие соответствующего решения поддержали 254 народных депутата.

“Цель этого законопроекта – усилить конфиденциальность разоблачителей коррупции. Мы предлагаем упорядочить две нормы в законодательстве. Первая из них касается того, что на сегодня все государственные органы обязуются создавать защищенные анонимные каналы для сообщений о коррупции от обличителей. Это долго, дорого и неэффективно. По данным НАПК, количество субъектов, которые должны были бы создать такие порталы, – более тысячи. Это еще и сумасшедшие бюджетные расходы. Поэтому в этом законопроекте мы предлагаем создать единый портал для разоблачителей коррупции”, – отметила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко (фракция партии “Слуга народа”), презентуя законопроект.

Она уточнила, что такой Единый портал может быть создан без использования средств из госбюджета: НАПК провело переговоры с международными партнерами, которые готовы предоставить техническую помощь.

“Еще одним предложением законопроекта является возложение обязанностей защищать обличителей коррупции именно на систему бесплатной правовой помощи, а также юристов. То есть НАПК просит снять эту функцию с себя, ведь в соответствующем отделе работает всего четыре человека, которые не могут покрывать потребности всей страны», – добавила Янченко.

Справка Finance.ua:

В 2019 году Верховная Рада приняла президентский законопроект № 1010 «О внесении изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции. Президент Владимир Зеленский подписал его 13 ноября 2019-го.

Изменения, в частности, предусматривают материальное вознаграждение для разоблачителей коррупции до 10% от суммы возмещенных убытков или размера неправомерной выгоды.

Ранее Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляло, что планирует создать портал обличителей коррупции.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫