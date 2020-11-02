В Японии искусственный интеллект поможет службам доставки

Японская компания-провайдер карт местности Zenrin создала систему на основе искусственного интеллекта, которая разрабатывает планы доставки для транспортных компаний.
Об этом сообщает NHK.
Эта система моментально выдает наиболее эффективный маршрут для выполнения доставки для каждого грузовика.
Маршрут учитывает адреса получателей, указанное время доставки, типовые условия загруженности дорог для данного района.
По словам представителя Zenrin Сакаи Сеити, их цель – помочь индустрии логистики стать более эффективной и соответствовать нагрузкам.
Тем временем одна из крупных компаний доставки Sagawa Express разрабатывает программу, которая позволяет водителям грузовиков заранее знать, будет ли получатель дома в ожидаемое время прибытия.
Система с искусственным интеллектом анализирует данные со смарт-счетчиков, которыми оснащены домохозяйства. Это позволит с помощью удаленной проверки использования домохозяйством электроэнергии снизить количество случаев приезда во время отсутствия хозяев.
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