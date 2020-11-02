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Chevrolet начнет продавать комплекты eCrate для переделки авто в электрокары (видео)

Chevrolet начнет продавать комплекты eCrate для переделки авто в электрокары (видео)

Американский автопроизводитель Chevrolet (часть General Motors) доработал свой проект eCrate до стадии серийного выпуска. В результате начиная со второй половины 2021 года все желающие смогут приобрести комплект для переделки своего ДВС-автомобиля в электромобиль и установить его в авторизованных сервисах.

В качестве примера такой модернизации инженеры подразделения Chevrolet Performance представили внедорожник Chevrolet K5 Blazer 1977 года.

При создании Chevrolet K5 Blazer-E инженеры изъяли 6,5-литровый двигатель V8 мощностью 175 л.с., трехскоростной автомат, топливную и выхлопную системы и установили на их место электродвигатель, батарею и другие необходимые для электромобиля компоненты.

По словам создателей, порядка 90% новых систем — это заводские компоненты Chevrolet Bolt EV. В итоге внедорожник получил электродвигатель с мощностью 200 л.с. и крутящим моментом 360 Нм, а также батарею на 60 кВтч (400 В) с жидкостным охлаждением.

Специалисты Chevrolet Performance заявили, что планируют расширить линейку решений eCrate конфигурациями с электродвигателями различной мощности и батареями различного объема, которые будут подходить для трансформации разноплановых ДВС-моделей. В перспективе в подобные комплекты будут входить новые модульные батареи Ultium.

По материалам ITC.ua
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