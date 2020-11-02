Tesla оштрафована на 12 миллионов евро из-за автомобильных аккумуляторов

Федеральное министерство окружающей среды Германии подало на Tesla жалобу относительно утилизации автомобильных аккумуляторов.
Об этом говорится в Automotive News.
В соответствии с немецким законодательством, необходимо утилизировать автомобильные аккумуляторы безопасным для окружающей среды методом. В Германии работает только одна компания, способная утилизировать аккумуляторы в промышленных масштабах должным образом – Redux. Она использует технологии восстановления меди, никеля и кобальта.
В компании Tesla сообщили, что аккумуляторы в обязательном порядке отправляются на переработку, а штраф связывают с “административными формальностями”. Компания также заявила о подаче возражения, а саму ситуацию считает несущественной, поскольку она “не сможет оказать существенное негативное влияние на наш бизнес”.
Отмечается, что сумма денежного наказания составила 12 миллионов евро.
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