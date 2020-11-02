Италия и Китай заинтересовались развитием скоростных поездов в Украине - Криклий

К проектам в сфере развития высокоскоростного железнодорожного движения в Украине проявляют интерес компании из Италии и Китая.

Об этом министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил во время встречи с послом Италии в Украине Давида Ла Чечилиа, передает пресс-служба Министерства.

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“Глава Министерства приветствовал заинтересованность итальянского бизнеса в сотрудничестве по данному проекту, в частности по разработке ТЭО строительства высокоскоростной железной дороги в сообщении “Одесса-Киев-Львов-граница с ЕС” общей протяженностью 896 км. Он отметил, что сейчас есть также большая заинтересованность со стороны китайских компаний», – говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным оценкам общая длина путей, которую планируется построить в рамках реализации проекта по развитию высокоскоростного железнодорожного движения на территории Украины, составляет около 2 000 км.