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Средства из фонда COVID-19 не использовались: на зарплаты шахтерам выделят 1,4 миллиарда

Средства из фонда COVID-19 не использовались: на зарплаты шахтерам выделят 1,4 миллиарда

Летом Минэнерго погасило перед шахтерами текущую задолженность по заработной плате, возникшую в этом году из-за вынужденного простоя угледобывающих предприятий, а также обеспечило выплату заработной платы.

Об этом сообщает Минэнергетики.

Сейчас в Госбюджете планируется предусмотреть еще 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашение задолженности, возникшей с сентября. Эти средства должны поступить из обязательных выплат НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» – соответствующий законопроект (реестр № 4119) сегодня приняли в первом чтении народные депутаты.

Там отметили, что фонд борьбы с COVID-19 для погашения долгов перед шахтерами не использовался: ни копейки оттуда не было взято. Вместо этого указанный законопроект будет способствовать его пополнению на 8,9 млрд грн, которые также должны поступить от выплат НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» в госбюджет. Для этого парламент должен принять указанный законопроект в целом.

«На протяжении года мы максимально обеспечивали выплаты заработной платы шахтерам и погашение текущей задолженности. Благодарна Правительству и народным депутатам за эффективные решения и возможность выйти на 100% расчеты государства перед работниками угольной отрасли, не обременяя спецфонды, в частности фонд борьбы с COVID-19. Более того, за возможность наполнить этот фонд», – отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Справка Finance.ua:

  • Минэнерго уже завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет целью, в частности, оптимизацию расходов госбюджета.
  • Концепция предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа – шахты, подлежащие интеграции с ПАО “Центрэнерго” и являются его ресурсной базой. Вторая – шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт – те, что будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

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По материалам Finance.UA
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