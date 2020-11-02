Средства из фонда COVID-19 не использовались: на зарплаты шахтерам выделят 1,4 миллиарда

Летом Минэнерго погасило перед шахтерами текущую задолженность по заработной плате, возникшую в этом году из-за вынужденного простоя угледобывающих предприятий, а также обеспечило выплату заработной платы.

Об этом сообщает Минэнергетики.

Сейчас в Госбюджете планируется предусмотреть еще 1,4 млрд грн на выплату зарплаты горнякам до конца года и погашение задолженности, возникшей с сентября. Эти средства должны поступить из обязательных выплат НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» – соответствующий законопроект (реестр № 4119) сегодня приняли в первом чтении народные депутаты.

Там отметили, что фонд борьбы с COVID-19 для погашения долгов перед шахтерами не использовался: ни копейки оттуда не было взято. Вместо этого указанный законопроект будет способствовать его пополнению на 8,9 млрд грн, которые также должны поступить от выплат НАК «Нафтогаз» и АО «Укрнафта» в госбюджет. Для этого парламент должен принять указанный законопроект в целом.

«На протяжении года мы максимально обеспечивали выплаты заработной платы шахтерам и погашение текущей задолженности. Благодарна Правительству и народным депутатам за эффективные решения и возможность выйти на 100% расчеты государства перед работниками угольной отрасли, не обременяя спецфонды, в частности фонд борьбы с COVID-19. Более того, за возможность наполнить этот фонд», – отметила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

Справка Finance.ua:

Минэнерго уже завершило подготовку проекта Концепции реформирования угольной отрасли, которая имеет целью, в частности, оптимизацию расходов госбюджета.