Деятельность экс-руководства филиала Укрзализныци привела к убыткам на 66 миллионов

По результатам проверки деятельности бывшего руководства филиала «Пассажирская компания» АО «Укрзализныци» были обнаружены потенциальные убытки в размере 66,2 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что нарушения были совершены при проведении ремонтов колесных пар пассажирских вагонов в течение 2018-2019 годов.
Сотрудники аппарата директора по экономической и информационной безопасности Укрзализныци провели проверку деятельности филиала «Пассажирская компания» в части соблюдения договорных обязательств с ООО «МЗ «КВИК» по предоставлению услуг по ремонту холостых и редукторных колесных пар пассажирских вагонов и были заключены в течение 2018-2019 гг.
Так, в 2018-2019 годах «Пассажирская компания» заключила с ООО «МЗ «КВИК» 38 договоров на общую сумму почти 145 млн грн за ремонт 440 колесных пар.
Указанный филиал Укрзализныци оплатил за ремонт данных колесных пар без наличия актов приема-передачи (и других первичных документов) 157 колесных пар по ремонту на общую сумму 63,22 млн грн, произвел оплату за ремонт одних и тех же колесных пар (сумма потенциальных убытков 1,27 млн грн). Кроме этого филиал понесл убытки за невозврат 45 колесных пар (на сумму 339,7 тыс. грн) и при отсутствии ведения претензионно-исковой работы, сумма ущерба составила 1 млн грн.
По результатам проведенной служебной проверки выявлены факты, которые могут свидетельствовать о совершении должностными лицами филиала уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Материалы направлены в Государственную аудиторскую службу и Службу безопасности Украины.
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