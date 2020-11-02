Что делать, когда депозиты перестали быть выгодным вложением

Когда депозиты перестали быть выгодным вложением, а банка под матрасом – это не приемлемый вариант, многие задумываются о более сложных и высокодоходных инструментах инвестирования. Здесь начинающий и консервативный инвестор сталкивается с очевидными трудностями выбора, взвешивая цену риска с ожидаемыми выгодами. Да и в принципе: с чего начать, какая должна быть минимальная целесообразная сумма инвестирования, как застраховаться от потерь, создать свой персональной инвестиционный портфель, который будет обеспечивать стабильный доход? На эти непростые вопросы постараются дать ответ эксперты очередного выпуска вебинара FinUpdate – «Есть ли жизнь после депозитов?»

О чем расскажут эксперты в программе вебинара:

Василий Матий – финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес сообщества BOARD научит, как распределять рискованность инвестиции, в зависимости от приоритетности финансовых целей. А также расскажет о том, как инвестировать в доходные автомобили и корпоративные облигации.

Андрей Чумачев – Глава Наблюдательного совета, управляющий партнёр – Royal Standard Group сделает обзор возможных альтернативных инвестиций в Украине с доходностью выше 30% годовых, расскажет о том, как проверять финансовые учреждения, какие существуют риски и мошеннические схемы, как от них защищаться.

Тарас Гандзий – практикующий инвестор, лектор Freedom Finance разложит по полочкам возможности инвестирования в ценные бумаги в Украине и за рубежом, расскажет акции каких компаний взлетели на фоне карантина, как хеджировать риски и создать сбалансированный инвестиционный портфель.

Семен Каплоушенко – директор первой публичной крипто-биржи в Восточной Европе и СНГ at KUNA Bitcoin Agency представит все возможности по использованию такого спорного и непростого инструмента, как криптовалюта, расскажет о том, как менялся курс, какие криптовалюты показали самую высокую и самую низкую доходность, как обменивать и обналичивать криптовалюту, какие есть нюансы налогообложения.

Уникальный кейс. Экспертная группа сотрудников редакции Minfin.com.ua поделится персональным опытом, как они 50000 гривен размещали. Все грабли и шишки начинающего инвестора на живом, личном примере.

Принять участие в вебинаре можно БЕСПЛАТНО. Для этого нужно пройти предварительную регистрации на сайте, после чего на вашу почту будет отправлена ссылка на прямую трансляцию в день регистрации и напоминание в день прямого эфира.

Также после выступления каждого спикера будет возможность задать личный вопрос эксперту и получить консультацию.

Организаторы вебинара: компания BankOnline, сайты о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, а также компания – RoboForex.

RoboForex – международный брокер, предоставляющий доступ к инвестированию на мировых финансовых рынках. Клиенты компании могут инвестировать в более чем 12 000 активов – Акции, Валюты, Индексы, Металлы, – на одних из лучших условий в индустрии.