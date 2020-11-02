50 нардепов просят Конституционный Суд отменить назначение членов Нацкомиссии по тарифам

В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного Суда.

Уполномоченным представителем подписантов обращения указан народный депутат Алексей Кучеренко (“Батькивщина”). Обращение подписали депутаты от “Батькивщины”, “Нашего края”, “Слуги народа”, “Европейской солидарности” и других фракций и групп.

Депутаты просят признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Также нардепы просят отменить нормы “Заключительных и переходных положений” Закона о НКРЭКУ в редакции от декабря 2019 года в части полномочий президента назначать временных членов Комиссии и утверждать график ротации членов НКРЭКУ.